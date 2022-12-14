Популярная украинская певица и солистка The Hardkiss Юлия Санина, которая в этом году стала судьей Национального отбора на "Евровидение-2023", опубликовала в своем Instagram видеообращение к украинцам. В нем артистка задала важный вопрос – какой должна быть песня от Украины на "Евровидении-2023".

"Друзья, совсем скоро мы с вами будем выбирать представителя от Украины на Евровидение. Это для меня очень важная и ответственная миссия. Хочу знать, что вы думаете по этому поводу. Какой должна быть песня нашего представителя? Напишите, пожалуйста, в комментариях, не называя имен. Какие эмоции она должна вызывать у зрителей?", - обратилась Юлия в своем видео к поклонникам.

Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию, отвечая на вопрос Саниной. Так, большинство комментаторов сошлись во мнении, что песня от Украины должна быть не о страданиях и слезах, а о мужественности и смелости нашего народа, чтобы европейцы узнали о несокрушимости и свободе Украины.

Отметим, что финал Нацотбора состоится в суботу, 17 декабря, в Киеве. Конкурс пройдет в укрытии в целях безопасности.

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