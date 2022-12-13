Шеф-повар Ольга Мартыновская, звезда "Мастер Шеф", показала, как проводит время с Владимиром Ярославским, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая судит проект "Мастер Шеф" вместе с Владимиром Ярославским и Эктором Хименес-Браво. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз шеф-повар поделилась кадрами, как проводит время с коллегой Владимиром.

"Потом пришел Вова и... Сделал массаж", - написала Ольга, делясь кадрами.

До этого звезда поделилась своими ощущениями, опубликовав пост в Инстаграм.

"У меня с самого начала автоматически появилась картинка Украины в образе молодой девушки/женщины. Как будто это я.

Родилась, маме показалось непросто со мной, но дитя хорошенькое, не синее, бравое такое появилось! Росла себе потихоньку, училась… случалось разное и всякого «съела» за это время. Наконец стала становиться на ноги. И вот в 30 почувствовала землю под ногами, почувствовала рост, свои возможности, которые показались просто неограниченными, силу собственную ощутила, настоящую жизнь в конце концов – такая красивая, такая желанная! И как будто крылья за плечами уже появились. А еще родила славного ребенка, так Господь благословил", - написала Ольга.

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