Накануне шеф-повар показала, как приготовить домашний кисломолочный творог. В этот раз на своей странице в Instagram Мартыновская поделилась рецептом сырников из него.

Берем домашний творог, или же магазинный, но жирненький 9-12%, и отжимаем его через вафельное полотенце, потому что чрезвычайно важно, чтобы творог был сухим.

"Растираю его вилкой или ложкой, я не перебиваю блендером. На те 300 граммов творожка я кладу 1 яйцо. Но здесь надо смотреть на творог - если он мягкий и жирненький - целое яйцо. А если творог сухой и тугой уже, то кладите только желток, чтобы более нежные были, ведь если еще и белок добавите - будут слишком "резиновые". Ложечку сахара сыплю и немного цедры или лимона, или апельсина. Перемешала и добавила муку - 2-3 ложки. Смотрите на консистенцию. Смесь должна стать нежным тестом, не плывущим и не очень плотным, но таким, которое можно взять в руки", — советует звезда "Мастер Шеф".

Далее скручиваем колбаску, нарезаем и формируем «пенёчки».

"Внешне ваш сырник должен быть припылен мукой. Если не обвалять в муке, то будет прямо жариться сам творог, молочный белок будет гореть и сырник будет иметь некрасивую черную и неравномерную корку", — пояснила Ольга и добавила, что жарит их на кокосовом масле.

Далее есть несколько вариантов: можно легко обжарить с двух сторон (по 1 минуте) и закинуть еще в духовку на 4-5 мин 180 С, а можно на медленном огне по 4-5 мин с каждой стороны прямо на сковороде жарить.

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