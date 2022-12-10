Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая работает в Париже. Также звезда является судьей проекта "Мастер Шеф" вместе с Эктором Хименес-Браво и Владимиром Ярославским. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где активно ведет блог. А в этот раз Ольга поделилась видео, где тренировалась.

"И тебе физкультуры", - написала Ольга в своем блоге.

А до этого звезда поделилась фото с дочерью, рассказав об августе-месяце.

"Август всегда пах медом, спелыми яблоками, раскаленными на солнце томатами, сливами, из которых вытекает сахар. Август – это арбуз, текущий по подбородку и оса, иногда залетающая в рот вместе с фруктами, августовскими, самыми сладкими. Август- это самые красивые закаты там, по пруду, который немного высох за лето. Август – это вспотевшая спина, к которой налипла солома. Август всегда отпуск огромной семьей где-то в Очакове или Рыбаковке. Август хотелось ухватить и не отпускать, потому что дальше новый забег… Горячий, счастливый, какой-то романтичный", - написала Ольга.

Напомним, Мартыновская и Ярославский показали, как живут и что едят далеко от Украины

А еще Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" впервые за долгое время поделилась новым рецептом

Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" попыталась избавить Ярославского от его гордости, звезда ответил



