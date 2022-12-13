На несколько дней певице Джамале удалось приехать в Украину и сделать простое фото в поезде.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала находилася в США с важной миссией – напоминать миру о войне. На несколько дней ей удалось приехать в Украину. Знаменитость не удержалась и сделала несколько снимков прямо в поезде. На одном из них ее можно заметить без макияжа на лице. Снимки появились в Инстаграм-Сториз артистки.

Джамала позировала максимально просто - в черной футболке с украинскими мотивами, с распущенными волосами и без капли макияжа на лице, демонстрируя натуральную красоту. Певица свежа и хороша без мейка. В руках она держит чай в фирменных стаканах "Укрзализницы". Образ дополняли незатейливые украшения.

Кроме того, артистка сделала снимок батончиков, которые купила в поезде. На этикетках можно увидеть обнадеживающие лозунги о победе в войне против российских оккупантов.

Стоит отметить, что в 2016 году Джамала победила в песенном конкурсе "Евровидение 2016", который проходил в Стокгольме, Джамала исполняла композицию "1944" о депортации своего народа.

После нападения рф на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию. Артистка выступает в разных странах с концертами в поддержку Украины.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.