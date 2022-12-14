Популярная украинский телеведущий, интервьюер и блогер Анатолий Анатолич, который отметился особой враждебностью к украинским звездам-предателям, часто делится с поклонниками в Instagram новостями и подробностями своей жизни. Так, в этот раз шоумен опубликовал фрагмент российской телепередачи с известными пропагандистами скабеевой и поповым и показал "новый хит" российской пропаганды.

В этом видео можно увидеть, как пропагандисты страны-террориста россии пугают Европу холодной и голодной зимой. И это на фоне того, что в соцсетях много видео о том, в каких ужасных условиях живут сами россияне. Пропагандисты заверят своих не очень умных зрителей в том, что в странах Евросоюза тотально экономят электричество, что там нечего есть, и что массово скупают в магазинах свечи.

В подписи к публикации Анатолич высказал свое мнение по поводу этой откровенной лжи: "Как россиян кормят новостями о загневающей, замерзающей, голодной и бедной Европе. Просто выслушайте это. И знаете что самое удивительное, что в это верят те же люди, которым в 80-е рассказывали о США, что уже на грани вымирания, а потом они в 90-е увидели, как там на самом деле. Увидели и аху*ли. И вот им снова об этом начали рассказывать, а они снова верят. Ну не тупые? Или это такой мазохизм? О молодежи молчу. Это нужно иметь физические проблемы с мозгом, чтобы в это верить, но все же. Отдельно пару слов о самом мерзком голосе на земле от скабеевой, еще более гадкий, чем песни баскова".

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