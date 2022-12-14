Популярная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны выехала с детьми за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила забавное фото с прогулки за границей, на котором появилась в необычном образе.

Как видно, на прогулку по Роттердаму, где она сейчас живет, Слава вышла в забавной зеленой шубе из искусственного меха. Также на ней черные штаны, теплая зеленая шапка и ботинки на танкетке. Волосы артистки собраны за головным убором, а на ее лице модные солнцезащитные очки и кокетливая улыбка.

В подписи к публикации Каминская шутливо написала: "Гринч не украдет мое Рождество. Потому что Гринч – это я". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, засыпая ее комплиментами: "Моя Гринчиха", "Самая модная в Роттере", "И кстати, наряд крутой", "Модница", "А я думала, что ты пустила Гринча на шубу", "Вау", "Ты, как всегда, очаровательна, хоть и в зеленом!", "Крутая".

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