Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда показала фрагмент своего выступления и снова нарвалась на критику.

Как оказалось, на видео Светлана исполняет на концерте в Германии свою новую песню "Города", которую она представила на российском языке. Причем, перед этим звезда выпустила первую с начала войны песню на украинском, но все равно нарвалась на критику в сети. Примечательно, что "распекают" Светлану как украинские поклонники, так и российские.

В подписи к публикации Лобода рассказала о концерте, а пользователи не упустили возможности оставить свое мнение в комментариях: "Красиво поет, и опять по-русски", "Очень красивая песня, но так болит душа", "Даже война, из-за которой так "плакала" не поменяла репертуар украинской певицы... Напротив, новый трек на языке россии", "Ну ты посмотри на нее, опять русские песни. Забудь наш язык, не пой на нем".

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