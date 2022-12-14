Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны несколько месяцев жила в Испании, затем вернулась в Киев, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети видео, на котором показала, чем в этом году отличаются новогодние праздники в Украине и мире.

Так, ролик певицы начинается с кадров с красивой новогодней атмосферой, салютами, огоньками и счастливыми людьми. И все это было в Украине в предыдущие годы, и есть сейчас во многих странах мира. Однако, в этом году такой атмосферы у украинцев не будет из-за войны.

В подписи к публикации Каменских написала: "Новогодние праздники в Украине раньше и сегодня, в 2022 году. Да, сейчас украинские дети уже почти не мечтают о куклах или роботах. Большинство из них пишут письма Николаю с одним желанием: чтобы война закончилась, и Украина победила. И даже без света и тепла, в бомбоубежищах и пунктах несокрушимости продолжают верить и гордятся своей Родиной. Ибо свет, который есть внутри каждого из нас, ярче тысячи новогодних огоньков и его невозможно уничтожить ракетами".

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