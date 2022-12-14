Как рассказал инсайдер изданию RadarOnline, члены семьи 67-летнего «Крепкого орешка» сплотились вокруг него и «дорожат каждым моментом», проведенным рядом с ним.
«Брюс мало что может сказать, и не похоже, что он понимает многое из того, что говорят другие», — сказал инсайдер.
По его словам, бывают дни, когда Брюс на мгновения становится таким, как был. Но такие случаи происходят все реже.
«Кажется, он все больше ускользает от них, и это разбивает им сердце», - рассказал журналитам инсайдер.
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Также сообщается, что экс-супруга Брюса Деми Мур сблизилась с его нынешней женой Эммой, так как они обе пытаются изо всех сил противостоять его болезни.
Деми использует любую возможность, чтобы провести с экс-мужем и его детьми время, часто звонит по телефону, чтобы он слышал ее голос. Напомним, в браке с фотомоделью Эммой Хемминг у Брюса Уиллиса родились две дочери Мейбел Рей и Эвелин Пенн.
В браке с Деми Брюс был около 13 лет, у них есть трое дочерей.
На фоне публикации об ухудшении состояния Уиллиса Деми опубликовала в своем Инстаграм несколько снимков, на которых можно увидеть и актера.
«Мы – семья. Поднимаем новогоднее настроение», – прокомментировала актриса снимки с улыбающимся Брюсом, его женой-фотомоделью и дочерями.
Напомним, в марте этого года стало известно, что Брюс Уиллис, у которого диагностировали тяжелую болезнь, окончательно уходит из кино.
Афазия приводит к потере навыков говорить, читать, писать и понимать речь.
Напомним, телеведущая Ефросинина поделилась своими страхами.
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