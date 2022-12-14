Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна відповіла на запитання шанувальника щодо того, що її хвилює зараз, окрім повномасштабної війни. Крім того, знаменитість розповіла у своїх Інстаграм-Сториз, у чому для неї сенс життя.

Маша Єфросиніна зізналася, що вона вже почала перейматися українським суспільством після майбутньої перемоги над росією. За словами Єфросініної, її турбує, чи зможуть співвітчизники, і вона в тому числі гідно прийняти перемогу та пам'ятати про всі жертви російської агресії, які віддали найцінніше заради миру в Україні.

"Чи зможе після перемоги наш народ гідно нести всю заплачену страшну ціну за свою незалежність і місце в історії. І не дати позбавити все корупції та внутрішніх розбірок", - чесно зізналася Маша Єфросиніна .

Також вона поділилася особистою філософією та відповіла, у чому для неї сенс життя. Як зізналася Марія, відповідь на це питання до неї прийшла тільки після пережитого з 24 лютого: "Вся іронія в тому, що така довга історія мого пошуку відповіді на це питання дійшла своєї розв'язки під час цієї клятої війни. Сенс життя – зараз".

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

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