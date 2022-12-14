Артистка-путинистка украинского происхождения уже не может дождаться получения российского гражданства.

Так, Успенская заявила журналистам, что после распада СССР не получала российского паспорта и числилась только гражданкой США, но вот теперь все изменится.

«Я мечтала жить в россии, хотя я сама из Украины, родилась в Киеве. Потом жила много лет в Америке, но я мечтала всегда уехать в россию. А сегодня у меня еще одна мечта, надеюсь, что вот на днях сбудется – я получаю российское гражданство. И это будет праздник, я буду еще более счастливым человеком, будучи гражданкой россии», - заявила Успенская на церемонии вручения премии «Золотой граммофон».

Такое впечатление, что ее бьют палкой по морде каждое утро с 9 до 11. pic.twitter.com/eNw3TCmH7d — Oles Filonenko 🤷🏼‍♂️ (@taxfreelt) December 13, 2022

Примечательно, что многие пользователи соцсетей не узнали в женщине с опухшим лицом Успенскую.

«Кто это?», «Что это за «русская красавица»?, «Это Успенская что ли? Я напряжённо вглядывался, пытаясь за слоем ботокса разглядеть черты лица, не вышло», «Это "а я сяду в кабриолет", фамилию забыла? Это у нее просто последствия безудержной пластики», «Жаль, что в законодательстве США нет поправки о лишении гражданства США при принятии гражданства РФ», «Это принудительная косметология. Наверно, глядясь в зеркало, Любаша видит девочку с косой», «Это уже карательная косметология, а не принудительная», «Дура-то эта Успенская. Успела купить билет с переплатой на Титаник», - шутят в соцсетях.

Отметим, что любовь к россии не мешали Успенской ездить с концертами в Киев, в 2019-м артистка даже записала песню на украинском языке.

В сентябре 2021-го года путинистка побывала в гостях Потапа и Насти Каменских.

За столом гости пели украинские песни "Черемшина", "Пісня про рушник" и был дуэт Любови Успенской и Насти Каменских.

Напомним, экс-жена Потапа, Маричка Падалко и другие высказались, что думают по поводу извинений Дорофеевой.

Также сообщалось, что Дантес высказался об украинцах, которые продолжают говорить по-русски.

Кроме того, Politeka.net писала, что Потапу вспомнили отъезд в Испанию, когда он решил спеть об Украине.