Співак Володимир Дантес, який народився в Харкові і все життя розмовляв російською мовою, перейшов на українську мову.

Тепер Дантеса називають амбасадором лагідної українізації та лінгвістичним Мойсеєм, адже він єврей, який, перейшовши на українську мову, допомогає іншим власним прикладом і творчістю.

В ефірі програми "Тихий вечір з Оленою Кравець" Дантес також розповів, як ставиться до співвітчизників, які продовжують розмовляти російською.

«Я за правильну українізацію. Ось я був в Харкові, і там дійсно багато людей розмовляють російською. І я розумію, чому. Це моє рідне місто, я харків’янин, я 33 роки розмовляв російською, але в мене до людей, які розмовляють російською претензій нема», - запевнив Дантес.

Але водночас співак захотів звернутися до мера Харкова з приводу його слів.

«Він нещодавно заявив, що, мовлялв, я з харків’янами буду розмовляти російською, тому що так вони мене розуміють. Ні, це не правильно. Чувак, це з тебе починається. Почни розмовляти українською, не звератй уваги, як розмовляють інші. Надавай приклад, я так всім кажу. Хто як розмовляє вдома, між собою – байдуже. Це справа кожної людини. Ми вільна країна, ми ввільна нація і ми демократична. Але ми ще й розумні. Розмовляй українською, не треба свої страхи і свою невмілість прикривати тим, що хтось не розуміє. Всі все розуміють», - підкреслив Володимир Дантес.

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