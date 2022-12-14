На своей странице в Instagram продюсер рассказал, чем его удивила артистка.

"Я под впечатлением, хоть шел скептически настроенным. ⚡️ Возможно, под одним из сильнейших в этом году. Очень давно Наталья Могилевская звала меня на свой спектакль "Я дома". Коллеги знают, что я не так часто хожу на большие концерты. Однако очередной звонок Наталки убедил, что стоит идти, ведь, по словам, это ее новый успех... несмотря на слезы. Я скажу больше, это новая Могилевская. Драматическая и глубокая актриса. Которая в совершенстве изучила украинский. Хорошо известные с детства песни которой так причастны к темным временам. Так в сердце. ❤️‍🩹 Я плакал", - пишет Владимир Завадюк.

Создатель "Танці з зірками" и "Голос країни" добавил, что во время этого спектакля в центре Киева он увидел Могилевскую с другой стороны, с которой раньше не замечал.

"И в это время, на контрасте, перед глазами проносились наши яркие проекты вместе, ссоры и успех - целая жизнь. И слова песни "я дома" я прочитал совсем иначе, чем летом. Спасибо, Наталья, что вы дома. В Киеве. Что поете и творите здесь. Когда это так нужно всем нам. Вы скала, несмотря ни на что. Личность. И пример для многих артистов, как важно создавать именно в непокоренном Киеве, и именно сейчас. Сквозь мрак и страх. Мой поклон" , – добавил продюсер.

Напомним, Наталья Могилевская рассказала о новой инициативе и замахнулась на большую сумму.

Как Politeka сообщала, взволнованная Могилевская удивила видом.

Также Politeka писала, что Наталья Могилевская показала закулисные кадры из метро, где награждали легендарных украинцев.