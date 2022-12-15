На своей странице в Instagram Елизавета рассказала, как приготовить куриные рубленые котлеты, а также куриные стрипсы со сметанным соусом.

Для котлеток Глинская берет следующие ингредиенты:

600 г куриного филе

100 г твердого сыра

100 г сметаны жирностью 10% (0,5 стакана)

50 г яйца (1 шт)

Соль (по вкусу)

Подсолнечное масло (для жарки)

Всё очень просто. Нарезаем куриное филе на мелкие кусочки, натираем сыр на мелкой терке. Смешиваем сыр и филе, добавляем яйцо, сметану и соль по вкусу. Обжариваем котлеты на разогретой сковороде с добавлением подсолнечного масла.

Чтобы приготовить куриные стрипсы со сметанным соусом по рецепту звезды "Мастер Шеф" берем:

500 г куриного филе

150 г яиц (3 шт)

50 г муки (2 ст.л.)

Соль, перец (по вкусу)

Кукурузные чипсы

Соняшников жарка)

Сметанный соус:

300 г сметаны жирностью 10% (1.5 стакана)

Укроп, петрушка

2 зубчика чеснока

Соль (по вкусу)

Нарезаем курицу полосками толщиной 2 см. Добавляем соль, перец, 1 ст.л. подсолнечного масла. Из кукурузных чипсов делаем панировку, превращая их в крошку. Обваливаем каждый кусок курицы в муке, затем погружаем в яйцо, затем в чипсы. Обжариваем на сковороде с добавлением растительного масла. Для сметанной заливки Елизавета Глинская просто смешивает зелень со сметаной, добавляя чеснок и соль.



Напомним, "Мастер Шеф" Глинская дала рецепт готовящихся за 10 минут куриных стрипсов.

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