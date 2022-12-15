В ближайшее время украинцы не увидят Елену Кравец в составе артистов Квартал 95, и этому есть серьезная причина.

О ней, напомним, Кравец рассказала в интервью Маше Ефросининой. По словам артистки, ей необходимо время, чтобы заняться своим здоровьем.

«…Мы в июне проехали тур благотворительный с другими артистами, и после него я решила взять паузу в деятельности в "Квартале", потому что мне уже серьезно нужно было решать вопросы со здоровьем, со своей крапивницей, потому что она обострилась», - рассказала Кравец.

Добавим, что о своем недуге артистка впервые также рассказала в интервью Маше Ефросининой в 2021-м году. Болезнь Кравец назвала испытанием, которое изменило ее жизнь. Она подчеркнула, что крапивница "повлияла на многое" и лечение оказалось непростым.

«И вот уже третий год она со мной. И это мой жизненный контекст. Мы с ней за ручку. Она помнит обо мне, а я о ней. Не даем друг другу о себе забыть", – говорила тогда Кравец.

В комментариях к новому разговору Кравец с Ефросининой украинцы высказывают надежду, что Кравец вернется в Квартал 95.

«Леночка! Вы должны вернуться на сцену в первые дни Победы! Вы нужны нам!», «Лена, желаем вам скорейшего выздоровления, возвращайтесь!», «Если бы вы знали девочки, каким вдохновением вы являетесь для огромного количества людей! Вы даете силы жить! Береги себя, любимые»,

«Лена, спасибо за веру и надежду! Такой светлый и позитивный человек! Прекрасное интервью, откровенный и честный разговор. Момент самоидентификации мы проживаем», «Елене респект за честность и открытость!»,

«Спасибо за это! Так важно было услышать, что наши звезды такие же, как мы, и справляются так же», - комментируют украинцы откровенное интервью Елены Кравец.

Напомним, также сообщалось, что теперь артистка ведет телешоу «Тихий вечер с Еленой Кравец».

Так, в разговоре с Еленой Кравец Дантес признался , что думает об украинцах, которые продолжают говорить на русском языке, а Даниэль Салем разнервничался, когда ведущая задала ему вопрос о личном.