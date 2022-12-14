Як пише Politeka.net, воно називається «Тихий вечір з Оленою Кравець» та виходить на телеканалі «Дом».

Днями в ефір вийшов другий випуск шоу і його гостями стали директор YASNO Сергій Коваленко та енергетик Вадим Буглак, ресторатор та телеведучий, а зараз військовий Даніель Салем, співак та волонтер Володимир Дантес. Музичною гостею студії став гурт KAZKA.

Нагадаємо, що в розмові з Оленою Кравець Дантес зізнався, що думає про українців, які продовжують розмовляти російською мовою, а Даніель Салем рознервувався, коли ведуча задала йому питання про особисте.

У коментарях до випуску українці діляться емоціями, які в них викликали гості студії та їх розмови та висловлюють подив, що у Кравець тепер «своє шоу»:

«Олена, щиро вдячна за цю ідею, показати, що справжні герої серед нас! Не тільки зірки, а прості люди які всими силами працють щодня!», «Весь випуск проплакала, ми вистоїмо, Україна переможе! Хлопці ЗСУ - ви наші герої», «Ну який же кайф! Так затишно, цікаво і тепло від вас», «Так би і не дізналась,що відтепер Олена Кравець має власне шоу. Як же мені імпонує все побачене!», «Мільйони разів за випуск,і плакала і сміялась, Олена крута і неймовірна», «Олена, я так вдячна, що Ви вирішили зробити таке шоу".

Нагадаємо, також повідомлялось, що вибачення Дорофєєвої перед українцями викликали бурхливу реакцію.

Також повідомлялось, що акторка Вітовська ледь не поплатилася кар’єрою за свою позицію.

Крім того, Politeka.net писала, що Потапу пригадали від'їзд в Іспанію, коли він вирішив заспівати про Україну.