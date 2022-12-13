Військовий та ведучий Даніель Салем рознервувався, коли Олена Кравець торкнулася теми, що колись у його дочки з’явиться чоловік.

Так, у телепрограмі «Тихий вечір з Оленою Кравець» ведуча і зірка студії Квартал-95 запитала у Салема, чи розуміє він, що у його дочки Санта-Луни Даніелівни Салем з’явиться чоловік.

«Ні! Санта-Луна свята! Вона стане монахинею, і у неї ніколи не буде хлопця!», - схопився з місця Салем.

«Ти не готовий до цього? Куди ти? Сідай, ми не закінчили», - жартома закликала Кравець вгамуватися Даніеля.

Телеведуча намагалася переконати Салема, що Луна буде щасливою зі своїм обранцем: «Ти розумієш, що ти зараз дуже егоїстично поводишся?».

При цьому Салем закликав Кравець зупинитися: «Я молю тебе, я не хочу про це думати зараз! Ні».

«Правда, я навіть зараз не можу уявити собі, як це буде… Якщо цей день прийде, коли цей день прийде, я маю надію, що буду дуже у глибокому сні. Я буд спати, як ведмідь у барлігу», - пожартував Салем.

Телеведучий також підкреслив, що його головне завдання – бути для дочки другом, до якого вона завжди може прийти і сказати, що вона закохалась.

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