Экс-супруга Потапа решила публично отреагировать на большой гид «Еда Львова» Кацурина и Антона Птушкина, который вышел на YouTube-канале ресторатора.

«Парни, ну как так? Из-за вас в следующий раз во Львове останусь на дополнительную неделю», - прокомментировала Горовая выпуск, в котором Кацурин разбирается со львовским стритфудом, галицкой кухней, львовской еврейской кухней и локальным файн-дайнингом.

Отметим, что многие комментаторы выпуска оказались солидарны с Ириной Горовой посвятить походам по ресторанам и кафешкам Львова еще больше времени и денег:

«Выпуск безумно интересный, спасибо вам за час удовольствия! А можно такой же про еду Одессы?», «Сразу захотелось во Львов. Съесть журек в Бачевских, выпить пива в Правде, а на десерт отведать сырник с ароматным кофе», «Михаил, спасибо за фильм о моем любимом Львове. Из всех упомянутых заведений не был пока в кафе Иерусалим», «Какой вкусный, вдохновляющий и познавательный выпуск! Пирожковая "Надежда" – очень сентиментальный город для меня. Когда-то мой отец, когда я только поступила, меня туда отвел и сказал, что тоже покупал там пирожки, когда был студентом».

Напомним, ранее Горовая отреагировала на извинения Нади Дорофеевой.

Ранее сообщалось, что пост Дорофеевой вызвал бурную реакцию в Сети.

Также сообщалось, что Дантес высказался об украинцах, которые продолжают говорить по-русски.