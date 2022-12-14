Популярная украинская певица Тина Кароль недавно рассказала о желании перепеть известную композицию вместе с хором.

Украинская певица Тина Кароль продолжает работать над новыми композициями, а также выступает за границей. Недавно стало известно, что артистка и UAnimals презентуют новогоднюю песню об экоциде. Специально к столетию композиции «Carol of the Bells» артистка перепела ее вместе с хором.

Артистка решила высказаться о своем решении подробнее, о чем сообщила ФанТина у себя в Инстаграм на странице. По словам Кароль, война уничтожает жизнь в полном смысле этого слова

«Песня «Щедрик» является символом рождественского чуда, а Украина является символом человеческого чуда стойкости и несгибаемости, чуда, все время войны защищающего мир», - говорит артистка.

«Тина Кароль просто отличная патриотка и певица. Мы Вас обожаем; Доброе утро маленькая волшебная принцесса, очень хорошо 😘 слава Україні» - поддерживают в сети.

Ранее Кароль показала подборку своих селфи с яркой обработкой, благодаря которой получила много комплиментов. Звезде было достаточно покрутиться перед объективом и улыбнуться, чтобы выглядеть привлекательно.

Однако в сети обратили внимание на губы артистки.

Напомним, Тина Кароль в этом году не попала в жюри Нацотбора Евровидения-2023.

Также сообщалось, что разразился первый скандал на Нацотборе - досталось Джамале и Тине Кароль.