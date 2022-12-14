Накануне, во время своего визита в Варшаву, ведущая провела трогательную встречу с украинскими поклонниками, которые сейчас оказались за границей из-за полномасштабной войны. Теперь же на своей странице в Instagram звезда анонсировала свое возвращение в Украину, но нарвалась на критику из-за нового фото.

"Возвращаюсь 🤍", - лаконично написала Леся Никитюк под селфи, на котором она вблизи показала лицо с надутыми губами.

Поклонники в комментариях не оценили такие изменения во внешности телеведущей: "Леся!!! Такая красивая женщина, ну зачем же утку сделали!!", "Леся, нафига тебе эти вареники?", "Губы😮", "Хорошая, но почему такой грустный взгляд?", "Ивановна, остановись! Я не о возвращении☝️. 👄", "Что с губами 😢", "Ух какая 🔥 Ивановна😂".

С 2018 года Леся Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Ле Маршрутка", "Кто сверху?". С начала полномасштабного вторжения рф звезда организовала для украинских переселенцев приют в одной из школ Хмельницкого, помогала людям с поиском жилья и питания. Позже ведущая сообщила, что закрыла убежище, поскольку поток людей существенно уменьшился, и активно принялась за съемки нового сезона "Ле Маршрутки".

Напомним, что финал реалити-шей "Пара на миллион", ведущей которой была Леся Никитюк, стал разочарованием для некоторых зрителей.

Также сообщалось, что Никитюк записала обращение из Монако.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-партнер Никитюк по "Танцам со звездами" за время войны похудел на 15 кг.