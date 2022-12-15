Популярный украинский ведущий, интервьюер и блогер Слава Демин, который прославился как радиоведущий "Люкс ФМ", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость повеселил фолловеров забавными фото в образе Русалочки.

Как видно, Слава показал веселые селфи, на которых позирует в домашнем образе, и с длинными синими волосами. Это при том, что сам ведущий лысый и с бородой. Похоже, он где-то достал парик и решил его примерить. А в подписи к публикации еще и пошутил на тему отключений света.

"Так выглядит Русалочка, когда отключают свет и горячую воду", - написал Демин. А поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию шоумена: "А я очень рада, что есть такие люди на позитиве, а не такие, которые каждый день ищут к чему уцепиться! Просто надо находить силы для хорошего настроения!", "Волосы должны быть более жирными", "А зачем вам вода? Взяли влажную салфеточку, протерли и все!", "Мальвина", "Сегодня я русалка, создаю волны", "Тебе подходит", "Красота".

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