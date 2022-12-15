Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая стала ведущей одного из сезонов шоу "Орел и Решка", а недавно ушла из продюсерского центра Потапа и Горовой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила кадры из новой фотосессии, на которых предстала в необычном образе, который буквально изменил ее внешность.

Как видно, Мишель опубликовала видео, в котором нарезка ее фотографий и закулисья съемки. Перед камерой она появилась в широких темных штанах и белой майке, под которой нет лифа. А на ногах необычные "пушистые" сапоги или носки. Волосы певицы выпрямлены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж, она кидает загадочные взгляды в камеру.

В подписи к публикации Андраде написала: "Час" как нравится мне эта съемка". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки: "Ты похудела?", "Не похожа на себя. Мне больше нравится, когда милашка", "Боже, какая красота", "Когда и где ближайший концерт или выступление Мишельки?", "Ты очень красивая", "Ох, и ляля", "Шик!", "Прелесть", "Мишель, ты мне нравишься еще больше", "Какая красивая", "Ой, жарко", "Интересный клип получился. Мишель, ты красивая", "Прекрасная".

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