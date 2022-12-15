Популярная украинская актриса Ольга Сумская, которая с начала войны оставалась в Киеве, начала гастролировать и принимать участие в благотворительных мероприятиях и волонтерских инициативах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милые фото, на которых показала своего мужа-актера Виталия Борисюка.

Как видно, парочка запечатлена на улице после репетиции спектакля, на который Ольга пригласила поклонников. Перед камерой она появилась в теплой бежевой куртке с зеленой шалью на голове. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа. Рядом с ней Виталий в светлой куртке и с лучезарной улыбкой на лице.

В подписи к публикации Сумская написала: "После репетиции спектакля "Возвращение блудного отца" чувствуешь вдохновение и радость в душе… Ждем вас, друзья, 16 декабря в 18:00 в Октябрьском дворце! Звездный состав актеров, родная Украина 70-х годов, режиссер @noiabriov! Продюсер @_r.kostin_! Билеты по ссылке в сторис! Спасибо ВСУ!".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Уверен, что спектакль пройдет грандиозно", "Какие вы красивые! Люблю вас", "Молодцы", "Просмотрите пожалуйста сообщение. Написала вам!", "Прекрасно выглядите", "Такие милые".

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