Как сообщает Politeka.net, жена украинского телеведущего Владимира Остапчука, блогерка и нотариус Кристина Горняк недавно вернулась в Украину из отпуска в Австрии. Там она планировала переосмысление своей профессиональной и личной жизни, а также хотела перезимовать.
Кристина решила возобновить занятия бальными танцами и нашла студию, уже посетив первые занятия. Кадрами она поделилась в своих Инстаграм-Сториз и дала совет женщинам.
Кристина Горняк для занятий танцами надела черный топ и короткую юбку. Когда она пришла в студию, оказалось, что свет выключили. Но это не остановило девушку и она станцевала со своим новым партнером.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Взрыв прогремел возле границы с Беларусью, кадры с места событий: пограничники сообщили о пострадавшем
"Люди ошибаются": экс-жена Потапа, Падалко и другие высказались, что думают об извинениях Дорофеевой
Жена Павлика покорила атмосферной новогодней фотосессией с мужем и сыном в стиле family-look: "Очень красиво и гармонично"
Не помог даже Китай: россию и беларусь вытурили из важной международной организации
Нотариус рассказала, что казалось, что ее движения уже неплохо отточены и у нее все получается. Но тренер показал ей видео с профессиональными танцорами и Кристина поняла, что ей еще долго работать над своими движениями.
Кристина Горняк посоветовала заниматься танцами всем девушкам, которые хотят прокачать свою грацию и женственность, а также тем, кто желает привить себе уверенность и поработать с комплексами, которые беспокоят.
"Потому я очень советую, если вас беспокоит, какой-то из этих моментов, то запишитесь к классному тренеру и доверьтесь ему", - посоветовала она.
Напомним, что жена Остапчука "кайфанула" в компании другого мужчины, пока мужа нет рядом.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука неожиданно появилась в компании статного красавца.
Также Politeka писала, что жена Остапчука раскрыла, что держит ее за границей.