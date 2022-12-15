Кристина Горняк оказалась в студии на фоне слухов о ее разводе с шоуменом Владимиром Остапчуком. Пара не подтверждает, однако и не опровергает разрыв.

Как сообщает Politeka.net, жена украинского телеведущего Владимира Остапчука, блогерка и нотариус Кристина Горняк недавно вернулась в Украину из отпуска в Австрии. Там она планировала переосмысление своей профессиональной и личной жизни, а также хотела перезимовать.

Кристина решила возобновить занятия бальными танцами и нашла студию, уже посетив первые занятия. Кадрами она поделилась в своих Инстаграм-Сториз и дала совет женщинам.

Кристина Горняк для занятий танцами надела черный топ и короткую юбку. Когда она пришла в студию, оказалось, что свет выключили. Но это не остановило девушку и она станцевала со своим новым партнером.

Нотариус рассказала, что казалось, что ее движения уже неплохо отточены и у нее все получается. Но тренер показал ей видео с профессиональными танцорами и Кристина поняла, что ей еще долго работать над своими движениями.

Кристина Горняк посоветовала заниматься танцами всем девушкам, которые хотят прокачать свою грацию и женственность, а также тем, кто желает привить себе уверенность и поработать с комплексами, которые беспокоят.

"Потому я очень советую, если вас беспокоит, какой-то из этих моментов, то запишитесь к классному тренеру и доверьтесь ему", - посоветовала она.

Напомним, что жена Остапчука "кайфанула" в компании другого мужчины, пока мужа нет рядом.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука неожиданно появилась в компании статного красавца.

Также Politeka писала, что жена Остапчука раскрыла, что держит ее за границей.