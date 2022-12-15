Популярная украинская балерина, многолетняя судья шоу "Танців з зірками" и директор Киевского хореографического колледжа Екатерина Кухар, которая вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательным фото в праздничной атмосфере и рассказала, что сейчас читает.

Как видно, на новой фотографии Катя запечатлена в уютной комнате с панорамным окном, она умостилась на диване, а за ее спиной видно красивую наряженную елку. Перед камерой балерина появилась в удобном светлом наряде с теплыми носочками. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и мечтательный вид.

В подписи к публикации Кухар рассказала, что сейчас читает: "Горжусь своими воспитанниками, которые проявили инициативу и передали мне эстафету в Национальную неделю чтения. Вы знаете, что я люблю детективы и триллеры, но в моей библиотеке еще есть место классике. Сейчас я ищу свое вдохновение в украинской поэзии, где живут чувства. Возможно, на днях запишу вам стихотворение, которое пленило мое сердце. А еще очень советую попробовать мировую классику в украинском переводе. Например, Шарлотта Бронте "Джейн Эйр", очень хорошо читается на украинском. Поделитесь и вы в комментариях, что сейчас читаете?".

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