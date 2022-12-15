Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и закрутила роман с его лучшим другом Мишей Кацуриным, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила афшу своего концертного тура по США и Канаде.

Как оказалось, Надя решила уже весной 2023 года презентовать в американских и канадских городах презентовать свой альбом "Сенси". На афише звезда появилась в необычном и весьма скромном образе, она в темном наряде и без макияжа на лице. На второй части афиши можно увидеть также бывшего коллегу Нади по группе "Время и Стекло" Позитива, а еще популярную ди-джея Нану, которые будут выступать вместе с певицей.

В подписи к публикации Дорофеева написала: "Америка и Канада весной еду к вам с благотворительным туром "смыслы". Листайте карусель, там для вас еще сюрприз". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Уже купила билеты, жду не дождусь", "Надя, Израиль тебя очень ждет!", "Надя! Бери меня в балет", "Жду после нашей победы тур по Украине", "Уже купила билеты", "А в Германии будете?", "Надеюсь, там не будет русских песен", "Красотка. Ждем".

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