В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар рассказала, когда будет праздновать Рождество и Николая, поделившись трогательным видео, где ее дочь Вера читает наизусть стишок к празднику.

"Мама говорит, что по старому обычаю, что пока еще не воспринимают новые (старые) даты, поэтому Рождество будет 7-го, а Николай не приходил 6-го декабря. Я не волнуюсь вообще сейчас. Будет идти время, мы будем менять все постепенно, будем привыкать к этому, будем приучать к новым обычаям наших детей и так постепенно переродимся", — пишет Ольга Мартыновская.

Звезда "Мастер Шеф" также решила высказаться об украинском языке.

"Постепенно все будут разговаривать на украинском….придет время! Главное, чтобы не ссорились, не обвиняли, не сердились, не делали больно - этого и так уж много 🙈 И точно сейчас не от даты Рождества и не от чистоты украинского языка из уст украинцев зависит приближение победы. Чисто субъективные мысли, не соглашаться с ними это ок👌💙 Все наладится, язык взрастим, календарь исправим!Главное избавиться от врага, чтобы продлевать жизнь, а не смерть😞 Так что давайте не будем травить друг друга и тыкать пальцем в тех, кто не говорит еще на родном украинском или в тех, кто кутью будет есть в январе🙏 Все вылечится только любовью!" , – подчеркнула Ольга.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" набрала лишние кг на съемках и удивила кадрами.

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

Также Politeka писала, что Ольга Мартыновская засветилась в компании красавца-француза.