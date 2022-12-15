Внук Софии Ротару музыкант Анатолий Евдокименко после незаконной попытки побега из Украины все же выехал за границу и кичится своими творческими достижениями.

Ведущий Слава Демин в своей передаче СлаваПРО рассказал о позиции легендарной украинской певицы относительно войны рф против Украины, а также о выезде ее внука за границу.

"Народная артистка Украины София Ротару на действия параши реагирует хоть и довольно слабо, но по крайней мере не размышляет там о мире во всем мире и любви против хаоса, а благодарит ПВО и ВСУ. Но официальных комментариев по поводу войны все же не дает", – говорит ведущий.

Внук звезды Анатолий Евдокименко "прославился" еще в марте. Тогда парень вместе со своим отцом, сыном Софии Ротару Русланом Евдокименко, пытался нелегально добраться в Европу на лодке, но был пойман пограничниками.

"С тех пор каким-то странным и неизвестным нам всем образом Толя таки попал в Европу, где он сейчас, собственно, и выступает под сценическим именем SHMN. Где именно он живет - не говорит, но делится в своих социальных сетях тем, что уже в начале следующего года его музыкальный релиз увидит мир на берлинском лейбле", — рассказал Слава Демин.

Накануне Анатолий Евдокименко в интервью DHA прокомментировал свой побег из Украины: "С началом войны я был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. Уже больше шести месяцев я живу жизнью настоящего кочевника, которая многому научила меня и дала новый взгляд на жизнь ".

Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

Также Politeka писала, что Слава Демин показал подросшего сына и свою бабушку, фото.