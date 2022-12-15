Дело в том, что звезду обвиняют в плагиате трека Билли Айлиш «Lovely», презентованную в 2008 году. Дуэт Two from Zoo сделал об этом отдельный пост, всячески пытаясь привлечь внимание к замеченному сходству.
Примечательно, на сходство треков указал Евгений Триплов. Его самого ранее уже обвиняли в плагиате песни Агутина и Шнурова "Какая-то фигня".
«Зачем писать новую песню, если можно взять проверенный хит 2018 года, у которого 1,5 миллиарда просмотров на Ютубе, добавить несколько патриотических грустных слов о войне и говорить всем, что написали новую песню, правда? Украинцы не слушают зарубежную музыку и ничего не узнают, правда? 🥴» - заявили в посте.
Также там значится, что коллеги Златы решили этого якобы не замечать и стали замалчивать то, что произошло.
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«Пока Билли Айлиш поддерживает Украину и неоднократно говорит о ней, мы тем временем воровать ее песни, seriously?» - добавляют также в сети.
В комментариях мнения людей разделились:
«Может она думала, что Билли в Украине никто не слушает, как ее (Злату) в мире, никто не слушает? 😅; Могла бы хоть назвать это кавером, а не присвоить себе чужую песню:/; Мне кажется, что делать заявления в голос – не слишком культурная история. Первые пять нот одинаковы, тональность, это правда... но, разные обстоятельства, иногда это совсем ненамеренно; Просто в этой травле нет смысла… песня если нужна, будет жить, хоть и похожа на другую; Вообще не похоже. Песни будут повторяться или напоминать друг друга 🤷🏻♂️; Послушала обе песни. Не слышу здесь именно плагиата. Да, в припевах у них первый пассаж из 5 нот идентичен. Но целая песня значительно отличается».
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