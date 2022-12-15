Об этом Никитюк рассказала на своей странице в Instagram. Как оказалось, причиной слез стала работа над новым выпуском шоу Ле Маршрутка.

«Хелоу мужички и женщины! Я уже озвучиваю следующие эпизоды Маршрутки… поэтому сегодня утро началось со слез», - призналась Никитюк, показав себя в рабочей обстановке.

Отметим, что ранее в Сети появился новый выпуск Ле Маршрутки, снятый на Днепропетровщине уже во время полномасштабной войны.

Днепр сейчас держит медицинский фронт – именно сюда свозят раненых воинов, а также гражданских, пострадавших от боевых действий.

«Леся Никитюк в этом эпизоде узнает, как лечат наших защитников в Днепре, профессиональные парамедики покажут, как оказывать первую медицинскую помощь, а железные ребята из Кривого Рога продемонстрируют как незаметно для врага вынести раненого с поля боя. А еще на Днепропетровщине самая большая община луганчан», - говорится в комментарии к выпуску.

Зрители уже признаются Лесе Никитюк, что ее новая «Ле Маршрутка» заставила их плакать.

«Невозможно смотреть без слез. Сердце обливается кровью глядя на наших деток.....21 век.... Дети не должны знать,что такое война....А какие у нас всё-таки отважные люди, Слава богу, что таких большинство», «Еще не начала смотреть, а уже слезы на глазах, потому что знаю о чем идет речь. Спасибо за выпуск. Все будет Украина», «Какая же у нас все-таки страна мужественная, сильная объединенная и просто самая лучшая. А Леська наша такая добрая и открытая с таким большим сердцем, спасибо, что продолжаете показывать города даже во время войны. Надеюсь Ле маршрутка скоро и к нам к едет. Мариуполь ждет», - пишут Лесе Никитюк украинцы.

Напомним, Елена Кравец призналась, почему была вынуждена на время покинуть Квартал 95.

Также сообщалось, что Никитюк смутила украинцев изменениями во внешности.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-партнер Никитюк по "Танцам со звездами" за время войны похудел на 15 кг.