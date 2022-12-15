Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Светлана Тарабарова посетила Бородянку в Киевской области. На своей странице в сети Инстаграм она не только показала последствия российского вторжения в поселке, но также поделилась эмоциями после увиденного.

Светлана Тарабарова приехала в центр Бородянки. Она прошлась по улицам и показала разрушенные здания, сожженные многоэтажки и места, где теперь совсем нет людей.

"Такие они, наши утренники... просыпаешься от "шахидов", дышишь болью разрушенных судеб и домов в Бородянке, но надеешься, несмотря ни на что. Выстоим", – прокомментировала свои эмоции после поездки Светлана Тарабарова.

На фоне ролика играет песня артистки с такими словами: "Душа кричить. Але в нас є ми! Але в нас є мить".

Подписчики в комментариях сочувствуют тем, кто потерял свой дом, а также выражают ненависть к российским военным, которые превратили Бородянку в руины: "Это был чей-то дом, это была чья-то жизнь, там погибли люди, как простить и забыть", "На Бородянку больно смотреть", "Россияне за это заплатят", "Моя родная, Бородяночка, как же больно за тебя".

Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.