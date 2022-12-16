Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил сам Великий, решив отреагировать на один из комментариев, который не оставил его равнодушным.

«В цивилизованных странах срамоту и позорище прикрывают фиговым листиком, а в россии - Лавровым», - написал пользователь YouTube в комментариях к пародии Юрия Великого на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Это высказывание настолько понравилось Великому, что он решил его прокомментировать:

«В Рубрике "КОЛЛЕКТИВНОЕ творчество" не могу не отметить этот чудесный комментарий. По-моему ГЕНИАЛЬНО сказано. Спасибо всем кто пишет. Это очень вдохновляет! Я всё читаю... Ну… почти все», - заверил Великий.

В свою очередь почитатели Великого заверили, что он действительно делает нужное дело – вызывает смех, когда хочется плакать и дает возможность хоть на несколько минут забыть о страшных временах. К слову, среди зрителей звезды «Квартал 95» есть много и россиян.

«Благодарствуйте...Вы - замечательный сатирик и актёр...открыла Вас в последнее время ..живу в Дании, а родом из России...слава Украине!», «Юрий Вам привет из Чечни. О мировых новостях мы узнаем от Вас и от вашего выхода в эфир ))»,

«Спасибо Юрий,Вы лечите нас своим юмором ! После 24 февраля очень больно жить», «Теплый привет вам из Кишинева, очень любим ваши пародии, ваши замечательные работы. Не злые, очень человечные»,

«Срам размера лаврова, фиг прикроешь фиговым листочком, его можно прикрыть крышкой гроба», «Ждем новый шедевр».

Напомним, ранее звезда Квартал 95 Великий "порвал" YouTube новой пародией.

Также Юрий Великий высмеял Лукашенко.

Также сообщалось, что звезда Квартал 95 "катком" проехался по пресс-секретарю Кремля Пескову.