Як пише Politeka.net, Великий показав сценку, в якій Пєсков коментує приїзд президента Володимира Зеленського до звільненого Херсону.

"Ну, по-перше, я навіть не збираюся це коментувати. А по-друге, із задоволенням прокоментую. Почнемо з того, що Херсон - це територія Російської Федерації, це я можу вам з милом сказати, ой, сміливо сказати. Та й ми завжди казали, що Росія там назавжди. Щоправда, не завжди назавжди, але ми завжди готові казати, що назавжди. І, звичайно ж, ми вважаємо, що даний приїзд – це заздалегідь спланована провокація. Я навіть сказав би дипломатичне нахабство. Сам Володимир Володимирович у Херсоні ще не був, а їх цей Зеленський вже тут як тут», - скаржиться Пєсков у виконанні артиста «Квартал 95».

На запитання, чому ж Путін за 8 років жодного разу не приїхав на Донбас, Пісків відповідає: «А де ви були 8 років із цим питанням?».

Коментуючи підняття українського прапора в центрі Херсона, «Пєсков», трохи розгубившись, заявляє, що це вкотре доводить, що в Росії панує демократія.

Зазначимо, що нову пародії у виконанні Юрія Великого традиційно розібрали на цитати. Також у коментарях українці дякують артисту за порцію гарного настрою:

«Підніме навіть найжахливіший настрій! Сміхотерапія на найвищому рівні!», «Момент з 8 роками за 3 дні – аплодую стоячи!», «Юрочка, хлопці.. Господи дякую, як ви вчасно! Після сьогоднішнього дня, ви наша сила, перша посмішка за день у 23 00. Зможемо, виживемо, стоїмо твердо. Найбільший привіт з Дніпра!», «Чим довше триває "спецоперація", тим більшим стає Великий! Браво!», «Відмінна пародія! Дякую, Юрію! Про Лаврова, що він уже добре почувається і вже стоїть у стійлі - мені особливо сподобалося!».

Нагадаємо, раніше героєм пародії Юрія Великого вже, зокрема, ставав Віктор Медведчук.

Також артист "Квартал 95" встиг спародувати херсонського колаборанта Кирила Стремоусова.

Разом із зіркою "Жіночого кварталу" Великий зняв пародію на окупанта його дружину.