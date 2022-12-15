Популярная украинская певица Вера Брежнева, которая сначала полномасштабной войны выехала из россии в Польшу и начала помогать украинцам в волонтерском штабе в Люблине, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала милое фото с 13-летней дочерью Сарой и поздравила ее с днем рождения.

На черно-белой фотографии Сара буквально сливается с локацией, в которой запечатлена. Видно, что на ней длинное легкое платье в горошек, а на ногах босоножки на каблуках. Волосы девушки завиты и небрежно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Брежнева трогательно поздравила младшую дочь с днем рождения: "Люблю эту девчонку. Уже ровно 13 лет. С каждым годом все больше. Пусть все сбудется".

А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды, присоединяясь к поздравлениям: "Пусть будет счастлива", "Всего самого доброго", "С именинницей! Сара красавица! Вся в мать", "А выглядит на 20 дочка", "Так взросло выглядит в 13 лет", "Пусть именинница радует вас, и судьба ее будет счастливой. С днём рождения", "Пусть все у дочки получится и сбудется", "С днем рождения. Пусть растет такой же умницей и красавицей. Счастья и любви", "Роскошная", "Пожалуйста, передайте мои поздравления с днем ​​​​рождения Саре. Желаю здоровья и счастливого будущего".

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