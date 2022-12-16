Как сообщает Politeka.net, после того, как украинская певица Джамала выбыла из польских "Танцев", она забрала детей к себе и сейчас с ними находится в Варшаве. Как рассказала артистка, в Варшаве ее сыновья пошли в детский сад. родители исполнительницы помогают ей в уходе за детьми, когда артистка находится в командировках. В своем Инстаграм-Сториз артистка призналась, как переживает разлуку со своими сыновьями.

Певица Джамала призналась, что очень скучает по своим детям. Иногда бывает так, что она уезжает на несколько дней, но рабочая поездка затягивается, и знаменитость может не видеть сыновей в течении нескольких месяцев. Исполнительница поделилась, что в связи с этим у нее есть то, о чем она очень сожалеет.

"А они за это время так выросли, что я жалею каждую минуту, что не видела каких-то моментов. Вот, например, сейчас я чувствую себя мамой, которая может спокойно разговаривать с Джо Байденом. Но в то же самое время, я не увижу, как Эмир будет играть снеговика в детском садике", - с сожалением рассказала Джамала.

Стоит отметить, что Джамала замужем за украинским бизнесменом Бекиром Сулеймановым, они зарегистрировали брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая (2020).

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.