Телеведущая Катя Осадчая сказала, кого, по ее мнению, из украинских звезд могут коснуться следующие санкции СНБО.

По словам Осадчей, первой на очереди является известная режиссер и телеведущая Оксана Байрак, пишет Politeka.net.

«Отношение, как к предательнице. Первые санкции СНБО против звезд-предательниц уже введены. Думаю, что кинорежиссер на очереди», - сказала Осадчая, отвечая на вопрос одной из подписчиц о ее отношении к Байрак и есть ли возможность наказания для таких людей.

Напомним, Оксана Байрак родилась в Симферополе, который сейчас оккупирован российскими войсками.

После полномасштабного вторжения рф в Украину Байрак говорила, что Украина виновата в этой войне.

Об этом рассказала актриса Наталья Денисенко, говоря, как пыталась связаться с Байрак.

"Оксана Байрак меня заблокировала сразу, когда я ей написала еще в начале войны: "Что вы говорите?". Она заявляет, что Украина виновата в этой войне. И "мы должны быть с братским народом вместе" и все такое. Этим должны уже заниматься СБУ. Если человек заявляет, что Украина должна быть оккупирована Россией, то за это должна быть криминальная ответственность, потому что это измена государству», - говорила Денисенко.

О пророссийской позиции Байрак рассказывала и актриса Екатерина Тишкевич:

«Была ли я такая слепая, что не видела, насколько она пророссийски настроена? Были шутки: "Вот за Путина я бы вышла замуж". Думала, она реально гонит, что такого не может быть. Это не секрет, она об этом повсюду говорила. Казалось, что это неудачная шутка», - рассказала Тишкевич в интервью.

К слову, Оксана Байрак ранее поддерживала куму путина Оксану Марченко. Также она возмущалась тем, что в Украину не пускали российского актера-путиниста Дмитрия Харатьяна.

Примечательно, что война застала Байрак, не в любимой россии, а в Одессе.

"В моей любимой Одессочке. Не убегала, как крысы, из Украины. На безопасный сладкий Запад. Ближний и не очень. Чтобы в шикарной жизни бездарно лить лжепатриотические слезы. Я сейчас о так называемых “зірках”, - говорила Байрак, отвечая на вопрос одной из своих подписчиц.

Напомним, россияне "отомстили" Потапу, Насте Каменских и некоторым другим украинским артистам.

Ранее сообщалось, что певица Успенская, которая недавно гостила у Потапа и Насти Каменских, не может дождаться российского паспорта.

Кроме того, Politeka.net писала, что Надя Дорофеева извинилась за свое сотрудничество с россиянами – как на это отреагировали известные украинцы.