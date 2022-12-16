Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной музыкального лейбла Монатика, и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное ночное видео и рассказала о премьере студийной версии своего нового хита "З тобою".

Как видно, в коротком ролике Лида едет в автомобиле по ночному городу, она сидит на заднем пассажирском месте и высунулась в окно. Стоит отметить, что выглядит такая поездка весьма опасно, а снимает певицу, видимо тот, кто сидит спереди. Видно, что для съемки Лида надела теплую дубленку, ее волосы распущены, а на лице легкий макияж и грустный вид.

В подписи к публикации Лида Ли написала: "Я решила не заставлять вас ждать долго… Слушай "З тобою" уже завтра". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки, засыпая ее комплиментами: "Кайф", "Новый уровень. Лида молодец", "Поздравляю", "Как всегда, невероятно", "Кайф", "Класс", "Красотка", "Обожаю тебя".

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