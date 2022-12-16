Как пишет Politeka.net, Ани Лорак - известная певица родом из Украины. При этом певица предпочитает не высказываться о войне в Украине, из-за чего ее постоянно критикуют в сети. Не забывает Лорак и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз артистка поделилась зимним фото, хвастаясь образом.

"Под Новый год, как в детстве, хочется верить в чудеса…", - написала Лорак в своем блоге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Какие чудеса?!! Вы выступаете в стране которая убивает наш народ!!! На ваши налоги покупается оружие!!! Вы разбили сердце всех украинцев", "Ну да... все же нормальные люди ждут чуда - поражения агрессора и смерть бункерного деда... ну если чудо не случится - ВСУ это сделают!", "Хочется напомнить, что детство твое было на родине в Украине, которую сейчас бомбят, а ты молчишь об этом".

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