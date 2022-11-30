Как пишет Politeka.net, Ани Лорак - известная певица украинского происхождения, которая с 14-го года живет и строит карьеру в россии. Не забывает запроданка и об Инстаграм, где делится с фанатами всем, кроме призыва остановить путина войну.

А в этот раз Лорак поделилась фото, где позировала на фоне моря.

"Когда хаос разрушает мечты людей, только любовь может навести порядок. Соединиться с собой, слушать своё сердце…", - написала Лорак.

Не все фанаты оказались рады публикации и принялись активно критиковать звезду:

"Правильнее было бы написать; когда война разрушает все вокруг, в том числе и мечты людей", "Никогда не писала комментарии, но ты – просто дно бессмыслицы, когда пишешь такое в это время", "Задолбала уже со своей любовью. То останови ей войну, в стране, которая тебя породила, если это такая панацея от всего. А то повсюду любовь да любовь", "Каролина Куек, черновчанка) Украинка, забывшая свое происхождение, предавшая свою Родину, поддерживающую убийства, молчащую о геноциде ее народа".

Напомним, Анатолич ответил Лорак, которая свое молчание о войне объяснила желанием "нести любовь"

А еще Politeka сообщала, что экс-муж Ани Лорак, которая молчит о войне, предстал в объятиях новой избранницы

Также Politeka писала, что запроданка Лорак назвала причину своего молчания и взбесила украинцев еще больше



