Неудобный вопрос Кристине Горняк задали поклонники в Instagram, ведь в Сети уже давно ходят слухи о том, что знаменитые супруги уже не вместе.

Как сообщает Politeka.net, жена украинского телеведущего Владимира Остапчука, блогерка и нотариус Кристина Горняк недавно вернулась в Украину из отпуска в Австрии. Она решила пообщаться с пользователями сети и разоткровенничалась в Инстаграм-Сториз о личном.

Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк призналась, сталкивалась ли она с изменами со стороны любимого и была ли в их отношениях место для ревности.

Неудобный вопрос нотариусу задали поклонники в Instagram, ведь в Сети уже давно ходят слухи о том, что знаменитые супруги уже не вместе.

"Я никогда на ловила на изменах своего партнера и не встречалась с такой сильной болью. Что же касается ревности, то я очень собственница и не люблю ни с кем делиться - все мое, это мое. Но ревность немного другое, это встреча со своей неуверенностью. Потому этот момент лучше проработать с собой", - сделала признание Кристина Горняк.

Кристина Горняк также призналась, что несмотря ни на что все еще верит в любовь. Она считает, что в такое время, как сейчас - только любовь спасает наше эмоциональное и душевное состояние.

Напомним, что жена Остапчука "кайфанула" в компании другого мужчины, пока мужа нет рядом.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука неожиданно появилась в компании статного красавца.

Также Politeka писала, что жена Остапчука раскрыла, что держит ее за границей.