Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая с начала войны вместе со своим коллективом активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо делится яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Саша выложила видео со своего довоенного выступления и рассказала о любимой песне украинцев, которая вошла в новый альбом.

Как ранее сообщала Александра, они с группой KAZKA собрали в один новый альбом все самые популярные хиты коллектива. Среди них есть и композиция "Мята", которая была лидером радиоэфиров в 2021 году, а также получила награду, как "Украинская песня года". В ролике, который показала певица, она вместе с парнями из группы и бэк-вокалистками вживую исполняют эту песню.

А в подписи к публикации Зарицкая написала: "А пока мы упаковываем чемоданы во Львов, где уже в субботу встретимся с вами. Делюсь следующим треком из альбома Свята. Наша чувственная магическая МЯТА. Лидер радиоэфиров в 2021 году, первая песня, написанная авторами, с которыми мы не знакомы лично. Но абсолютно наша история, в которую вся команда влюбилась с первого прослушивания МЯТА | Еще довоенный live | Украинская песня года".

Напомним, "Какие вы красивые": Сумская растрогала кадром с любимым мужем-актером.

Как сообщала Politeka, "Не похожа на себя": Андраде из "Орла и Решки" взбудоражила внешностью в новой съемке, видео.

Также Politeka писала, что "Когда отключают свет…": Демин с голубыми волосами насмешил украинцев образом Русалочки.