Популярная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко), которая с начала войны активно гастролирует за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное фото и обратилась к украинцам с призывом к онлайн-сопротивлению.

Как известно, Alyona Alyona прославилась в Украине и за ее пределами, как очаровательная пышечка-рэперша. Однако, теперь можно увидеть, что она здорово похудела. На новой фотографии она появилась в ярком наряде и с двумя пусками из волос на голове, которые завязала разноцветными резинками. При этом звезда снята с необычного ракурса и смотрит в камеру исподлобья.

В подписи к публикации Алена написала: "Онлайн-сопротивление. Война еще продолжается, каждый из нас работает на своем фронте, однако иногда мы привыкаем ко всем складывающимся условиям, забываем репостить важные новости, сообщать о преступлениях врага, фиксировать их. Я призываю всех продолжать свое личное онлайн-сопротивление, сопротивляться пропаганде врага и не прекращать транслировать миру все, что происходит каждый день в Украине. Это очень важно! Вместе мы сможем!".

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