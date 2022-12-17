Украинская телеведущая Катя Осадчая уверена, что Украина уже никогда не будет такой, как до 24 февраля, в том числе и в сфере шоу-биза.

Так, Катя Осадчая решила поделиться своими мыслями, каким же будет украинский шоу-бизнес после победы.

«Думаю, что однозначно будет другим, не все останутся, но уже появилось много новых лиц и в цене искренность», – ответила Осадчая на вопрос одной из подписчиц в Инстаграм, опубликовав также свое фото с известными украинцами.

По словам Осадчей, сейчас слушатели и зрители чувствуют особенно остро именно искренность.

"Поддельные страдания и поддельные эмоции зрители испытывают сразу", - заверила Катя Осадчая.

Напомним, ранее Катя Осадча назвала имя самого большого, по ее мнению, предателя Украины. Это, по ее словам, пропутинская певица Таисия Повалий.

"Ей я не писала, потому что писать человеку, выступающему в Кремле на 9 мая, - это вообще бессмысленно. Это уже измена высочайшего качества. Даже представить не могу, что в голове у человека, который делает так?! Это преступление против своего народа – на уровне преступлений, совершаемых Россией», - говорила Осадчая в одном из своих интервью.

Комментируя поведение Ани Лорак, которая до сих пор молчит о войне, Осадчая предположила, что певица действует по советам своего друга Филиппа Киркорова, который порекомендовал ей сосредоточиться на карьере, а война все равно когда-нибудь закончится.

Также Катя Осадча назвала предательницей известную украинку из Крыма.

Кроме того, напомним, что украинцы атаковали вышедшую на связь Ани Лорак.

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