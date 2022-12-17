Так, Катя Осадчая решила поделиться своими мыслями, каким же будет украинский шоу-бизнес после победы.
«Думаю, что однозначно будет другим, не все останутся, но уже появилось много новых лиц и в цене искренность», – ответила Осадчая на вопрос одной из подписчиц в Инстаграм, опубликовав также свое фото с известными украинцами.
По словам Осадчей, сейчас слушатели и зрители чувствуют особенно остро именно искренность.
"Поддельные страдания и поддельные эмоции зрители испытывают сразу", - заверила Катя Осадчая.
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Напомним, ранее Катя Осадча назвала имя самого большого, по ее мнению, предателя Украины. Это, по ее словам, пропутинская певица Таисия Повалий.
"Ей я не писала, потому что писать человеку, выступающему в Кремле на 9 мая, - это вообще бессмысленно. Это уже измена высочайшего качества. Даже представить не могу, что в голове у человека, который делает так?! Это преступление против своего народа – на уровне преступлений, совершаемых Россией», - говорила Осадчая в одном из своих интервью.
Комментируя поведение Ани Лорак, которая до сих пор молчит о войне, Осадчая предположила, что певица действует по советам своего друга Филиппа Киркорова, который порекомендовал ей сосредоточиться на карьере, а война все равно когда-нибудь закончится.
Также Катя Осадча назвала предательницей известную украинку из Крыма.
Кроме того, напомним, что украинцы атаковали вышедшую на связь Ани Лорак.
Кроме того, Politeka.net писала, что россиянам пообещали концерт Верки Сердючки, Данилко отреагировал.