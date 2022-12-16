Андрій Данилко вже відреагував на цю інформацію.
На своїй сторінці в Instagram артист розмістив скрін новини, яка з'явилася у російських ЗМІ з коротким коментарем: «Ви там що, вже зовсім?».
Також Данилко повідомив, що інформація про його приїзд до Росії є фейком.
Зазначимо, що як ілюстрацію до новини російські ЗМІ обрали фото двійника Вєрки Сердючки, яких у Росії розвелося дуже багато.
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У коментарях до посту підписники Андрія Данилка жартують, що Сердючка може приїхати до росіян, але лише у супроводі ЗСУ:
«Їде у супроводі ЗСУ!», «Ну в Хабаровськ так у Хабаровськ, тільки на танку!», «На танку разом із ЗСУ) посилають приховані сигнали напевно», «Вєра, бери Хімарс, і їдь», «Що вони там курять? », «Навіть фотка не Вєрки. Вони думають, що окуляри та помада із зіркою – це все замилить око… хіба що на відстані 5 км…», «Да не їде, а летить на Байрактарі», «Спочатку дасть концерт Залужний, а потім буде видно».
Нагадаємо, в одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю Данилко розповів, що українці та росіяни – абсолютно різні люди.
Так, за словами Данилка, приїжджаючи колись у росію, він не відчував жодної різниці між людьми, проте згодом усе змінилося.
«У росіян найчастіше "вкрасти", "запозичити". Вони ж зробили свою Сердючку. Імпортозаміщення. Якийсь балет, наче залишки Надії Бабкіної. Такий жах. Навіть не можуть вигадати свій образ», - говорив Данилко.
Також повідомлялося, що Данилко розповів, що і чому ховає під кепкою.
Крім того, Данилко зізнався, чому довго не розмовляв і що йому довелося пережити у дитинстві.