Андрій Данилко вже відреагував на цю інформацію.

На своїй сторінці в Instagram артист розмістив скрін новини, яка з'явилася у російських ЗМІ з коротким коментарем: «Ви там що, вже зовсім?».

Також Данилко повідомив, що інформація про його приїзд до Росії є фейком.

Зазначимо, що як ілюстрацію до новини російські ЗМІ обрали фото двійника Вєрки Сердючки, яких у Росії розвелося дуже багато.

У коментарях до посту підписники Андрія Данилка жартують, що Сердючка може приїхати до росіян, але лише у супроводі ЗСУ:

«Їде у супроводі ЗСУ!», «Ну в Хабаровськ так у Хабаровськ, тільки на танку!», «На танку разом із ЗСУ) посилають приховані сигнали напевно», «Вєра, бери Хімарс, і їдь», «Що вони там курять? », «Навіть фотка не Вєрки. Вони думають, що окуляри та помада із зіркою – це все замилить око… хіба що на відстані 5 км…», «Да не їде, а летить на Байрактарі», «Спочатку дасть концерт Залужний, а потім буде видно».

Нагадаємо, в одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю Данилко розповів, що українці та росіяни – абсолютно різні люди.

Так, за словами Данилка, приїжджаючи колись у росію, він не відчував жодної різниці між людьми, проте згодом усе змінилося.

«У росіян найчастіше "вкрасти", "запозичити". Вони ж зробили свою Сердючку. Імпортозаміщення. Якийсь балет, наче залишки Надії Бабкіної. Такий жах. Навіть не можуть вигадати свій образ», - говорив Данилко.

Також повідомлялося, що Данилко розповів, що і чому ховає під кепкою.

Крім того, Данилко зізнався, чому довго не розмовляв і що йому довелося пережити у дитинстві.