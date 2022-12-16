Телеведуча Катя Осадча сказала, кого, на її думку, з українських зірок можуть торкнутися наступні санкції РНБО.

За словами Осадчої, першою на черзі є відома режисерка та телеведуча Оксана Байрак, пише Politeka.net.

«Ставлення, як до зрадниці. Перші санкції РНБО проти зірок-зрадниць уже запроваджено. Думаю, що кінорежисер на черзі», - сказала Осадча, відповідаючи на запитання однієї з підписниць про її ставлення до Байрака і чи є можливість покарання для таких людей.

Нагадаємо, Оксана Байрак народилася у Сімферополі, який зараз окуповано російськими військами.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Байрак говорила, що Україна винна в цій війні.

Про це розповіла актриса Наталія Денисенко, говорячи як намагалася зв'язатися з Байрак.

"Оксана Байрак мене заблокувала відразу, коли я їй написала ще на початку війни: "Що ви кажете?". Вона заявляє, що Україна винна в цій війні. І "ми повинні бути з братнім народом разом" і таке інше. Цим повинні вже займатися СБУ. Якщо людина заявляє, що Україна має бути окупована Росією, то за це має бути кримінальна відповідальність, тому що це зрада державі», - говорила Денисенко.

Про проросійську позицію Байрак розповідала і актриса Катерина Тишкевич:

«Чи я була така сліпа, що не бачила, наскільки вона проросійськи налаштована? Були жарти: "От за Путіна я вийшла б заміж". Думала, вона реально жене, що такого не може бути. Це не секрет, вона про це всюди говорила. Здавалося, що це невдалий жарт», - розповіла Тишкевич в інтерв'ю.

До речі, Оксана Байрак раніше підтримувала куму путіна Оксану Марченко. Також вона обурювалася, що в Україну не пускають російського актора-путініста Дмитра Харатьяна.

Цікаво, що війна застала Байрак, не в улюбленій Росії, а в Одесі.

"У моїй улюбленій Одесочці. Не тікала, як щури, з України. На безпечний солодкий Захід. Близький і не дуже. Щоб у шикарному житті бездарно лити лжепатріотичні сльози. Я зараз про так званих "зірках", - говорила Байрак, відповідаючи на запитання однієї зі своїх підписниць.

Нагадаємо, росіяни "помстилися" Потапу, Насті Каменських та деяким іншим українським артистам.

Раніше повідомлялося, що співачка Успенська, яка нещодавно гостювала у Потапа та Насті Каменських, не може дочекатися російського паспорта.

Крім того, Politeka.net писала, що Надя Дорофєєва вибачилася за свою співпрацю із росіянами – як на це відреагували відомі українці.