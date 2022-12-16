Як пише Politeka.net , Ані Лорак – відома співачка родом з України. При цьому співачка вважає за краще не висловлюватися про війну в Україні, через що її постійно критикують у мережі. Не забуває Лорак про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу артистка поділилася зимовим фото, вихваляючись чином.

"Під Новий рік, як у дитинстві, хочеться вірити у дива...", - написала Лорак у своєму блозі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Які дива?!! Ви виступаєте в країні, яка вбиває наш народ!!! На ваші податки купується зброя!!! Ви розбили серце всіх українців", "Ну так... все ж таки нормальні люди чекають дива - поразки агресора і смерть бункерного" діда... ну якщо диво не станеться - ЗСУ це зроблять!", "Хочеться нагадати, що дитинство твоє було на батьківщині в Україні, яку зараз бомбардують, а ти мовчиш про це".

Нагадаємо, екс-чоловік Лорак, який підтримав Україну, зворушив кадром із новою нареченою.

А ще Politeka повідомляла, що екс-чоловік запроданки Лорак Мурат вразив своєю проукраїнською позицією.

Також Politeka писала, що співак-путініст та друг Ані Лорак розпсихувався на сцені та вчинив бійку