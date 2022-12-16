Как сообщает Politeka.net, в то время, когда весь цивилизованный мир поддерживает Украину в войне с россией, некоторые артисты украинского происхождения продолжают упорно об этом молчать, тем самым поддерживая преступную политику путина. В их числе и певица Ани Лорак.
Ведущая Катя Осадчая раскрыла на своей странице в Инстаграм, что думает о певице-предательнице.
Так, одна из подписчиц спросила у Кати Осадчей, что она думает об Ани Лорак. Как призналась телеведущая, за те слова, которые приходят на ум, ее могут забанить в соцсети Инстаграм. Но все же она нашла, что сказать.
"Инстаграм за такие слова банит... Я не знаю, как можно делать вид, что в твоей стране нет войны... Хотя, возможно, она не считает Украину уже своей страной", - отметила знаменитость.
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Также ведущая призналась, что ее разочаровала не только Ани Лорак, но и люди с близкого окружения.
Стоит отметить, что певица Ани Лорак после 2014 года строит карьер на россии. Она внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны россии против Украины. 19 октября были введены санкции в отношении артистов, поддержавших политику путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак.
Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.
Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.
Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.