Ани Лорак заявила, что замалчивает нападение россии на Украину, так как ей "не хочется быть использованной никем и ничем".

Как сообщает Politeka.net, в то время, когда весь цивилизованный мир поддерживает Украину в войне с россией, некоторые артисты украинского происхождения продолжают упорно об этом молчать, тем самым поддерживая преступную политику путина. В их числе и певица Ани Лорак.

Ведущая Катя Осадчая раскрыла на своей странице в Инстаграм, что думает о певице-предательнице.

Так, одна из подписчиц спросила у Кати Осадчей, что она думает об Ани Лорак. Как призналась телеведущая, за те слова, которые приходят на ум, ее могут забанить в соцсети Инстаграм. Но все же она нашла, что сказать.

"Инстаграм за такие слова банит... Я не знаю, как можно делать вид, что в твоей стране нет войны... Хотя, возможно, она не считает Украину уже своей страной", - отметила знаменитость.

Также ведущая призналась, что ее разочаровала не только Ани Лорак, но и люди с близкого окружения.

Стоит отметить, что певица Ани Лорак после 2014 года строит карьер на россии. Она внесена в базу сайта theylovewar.com ("Они любят войну") за замалчивание войны россии против Украины. 19 октября были введены санкции в отношении артистов, поддержавших политику путина. В санкционном списке в том числе оказалась и Ани Лорак.

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратились к украинцам после российских обстрелов.