По словам Денисенко, она фанатка «Танцев со звездами», но все же ей пришлось отказаться от участия.

«Мне говорили – это супер-шоу, участвуйте, но денег мы вам не заплатим. Я сказала: «Извините, нет», потому что я буду тратить свои силы на это», - призналась Денисенко в интервью Маше Ефросининой.

Ефросинина призналась, что, когда она узнала об отказе Наталки от участия в шоу, она очень удивилась.

«Я когда узнала об этом, я честно, даже переспросила у человека, который мне это рассказал: «Серьезно?». В это шоу некоторые звезды просятся сами, некоторые иногда даже предлагают сами доплатить, некоторые получают гонорар. Каждый договаривается с продюсером по-разному. Но это шоу безусловный прайм и безусловная гарантия, что ты будешь в повестке мединой несколько месяцев», - недоумевает Ефросинина.

По словам Денисенко, у нее была причина для отказа.

«Я ценю себя, я нормальный человек, я понимала, что мне будет нужно отдать туда всю себя, отказаться от съемок, не видится с ребенком. И я не могу себе такое позволить бесплатно», - объяснила актриса.

Напомним, что сама Маша Ефросинина была участницей этого шоу.

Звезда «Крепостной» также объяснила, что перед ней встал выбор – или «Танцы со звездами» или съемки.

«Я знала, что у меня будут работы, несколько проектов и я понимала, что я буду просто умирать.

И мне надо было либо отказываться… А я не хотела терять деньги, возможность. Вот так! Если позовут еще и скажут, что заплатят минимум, я скажу «Окей, хорошо», - заверила Денисенко Машу Ефросинину.

Напомним, ранее Наталка Денисенко рассказала о скандальной драке своего мужа.

Также сообщалось, что Денисенко показала дулю российским коллегам.

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