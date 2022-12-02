Українська актриса театру та кіно, зірка серіалу "Кріпосна" Наталія Денисенко розповіла про скандальну бійку за участю її чоловіка – актора Андрія Федінчика.

За словам Денисенко, через цей інцидент Андрій опинився ще в більшій депресії.

«Було дуже багато роботи. Він змучився, я бачила, що з ним щось відбувається. Напевне, в нього не витримали нерви і сталася така ситуація. Він сам розумів, що він начудив і тому він був такий смутний і йому було дуже погано, через те, що він не зміг себе контролювати, кричав, бився. В нього була ще більше депресія», - розповіла Денисенко в інтерв’ю ЖВЛ.

Після цієї ситуації Андрій деякий час працював із психологом, а з початком повномасштабної війни всю свою лють виплескує на полі бою.

Зараз Федінчик служить у ЗСУ і Денисенко одна з багатьох українських жінок, яка чекає на свого коханого з війни. Актриса зізналася, що просила чоловіка не йти.

«Я йому дзвонила, плакала: «Ти не можеш відмовитись?», - розповіла Денисенко.

І тоді Андрій, за словами акторки, сказав їй те, після чого вона припинила плакати у слухавку і взагалі прийняла його рішення. Федінчик попросив жінку перестати його деморалізувати:

«Це моє рішення стати на захист нашої країни, і ти маєш мене підтримувати, а не казати «Ти пішов, мене залишив».

Нагадаємо, скандальна бійка на вулиці сталася влітку 2021-го року. Тоді Фединчик їхав на електросамокаті проїзною частиною зигзагами, обурені водії почали сигналити йому.

Розлючений актор, який був напідпитку, підбіг до однієї з машин і почав витягувати водія через вікно. Натомість водій бризнув йому в обличчя газовим балончиком. Далі Федінчик з голим торсом почав провокувати бійку і навіть вдарив чоловіка.

«У нього є таке, що просто включається тумблер агресії і все, він нічого не може з собою зробити. Тобто він не думає про наслідки», - казала тоді Денисенко.

Нагадаємо, що Денисенко показала дулю російським колегам.

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